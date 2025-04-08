Петербуржцев с открытым туберкулезом принудительно госпитализировали приставы

С начала 2025 года в Петербурге принудительно госпитализировали пять граждан, страдающих открытой формой туберкулеза. Мера была принята судебными приставами после того, как больные отказались добровольно следовать решениям суда о необходимости лечения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.
«Судебные приставы госпитализировали пятерых петербуржцев с открытой формой туберкулеза в тубдиспансеры», — пишет пресс-служба ГУ ФССП по городу на официальном сайте. Процесс лечения этих пациентов может занять до 12 месяцев.
Петербуржцы были обязаны отправиться на лечение по решению районных судов. Однако они не исполнили решение добровольно, что привело к принудительной госпитализации. Возраст заболевших варьируется от 41 до 63 лет, с тремя из них, проживающими в Красносельском районе и двумя — в Московском. Судебные приставы, используя индивидуальные средства защиты, организовали транспортировку больных в специализированные медицинские учреждения. Например, 50-летний житель Красносельского района был доставлен в Городской противотуберкулезный диспансер после того, как судебный пристав провел с ним беседу и убедил в необходимости лечения.
Это не первый случай, когда в Санкт-Петербурге приходится прибегать к принудительной госпитализации для лечения туберкулеза. В 2024 году было госпитализировано 16 человек.
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