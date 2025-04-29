Наташа Королева рассказала о своем заветном желании

Певица Наташа Королева заявила, что мечтает о внуках и надеется в скором времени стать бабушкой, как и ее коллега, исполнительница Валерия, которая недавно отпраздновала рождение второго внука. Об этом сообщил портал 7Дней.ru.
«Мне не присуще чувство зависти, и я очень рада, что Валерия стала бабушкой во второй раз. <...> Поэтому я буду тоже счастлива, если такое случится, но пока еще не светит...» — заявила Королева в беседе с 7Дней.ru.
Артистка заявила, что полностью готова к исполнению новой для себя роли, и теперь все зависит исключительно от решения ее сына Архипа и невестки Мелиссы. Однако в настоящее время девушка проходит курс лечения. Супруга Архипа уже перенесла две серьезные операции на челюсти, проведенные для восстановления ее анатомически правильного положения. В ближайшем будущем Мелиссе предстоит длительная реабилитация.
Блогер Лиана Шульгина, являющаяся невесткой Валерии, 24 апреля объявила о рождении второго ребенка. Новорожденному мальчику дали имя Мирон.
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