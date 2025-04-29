Наташа Королева рассказала о своем заветном желании

Наташа Королева: я буду счастлива, когда появятся внуки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Королева выразила радость за пополнение в семье Валерии
Королева выразила радость за пополнение в семье Валерии Фото:

Певица Наташа Королева заявила, что мечтает о внуках и надеется в скором времени стать бабушкой, как и ее коллега, исполнительница Валерия, которая недавно отпраздновала рождение второго внука. Об этом сообщил портал 7Дней.ru. 

«Мне не присуще чувство зависти, и я очень рада, что Валерия стала бабушкой во второй раз. <...> Поэтому я буду тоже счастлива, если такое случится, но пока еще не светит...» — заявила Королева в беседе с 7Дней.ru. 

Артистка заявила, что полностью готова к исполнению новой для себя роли, и теперь все зависит исключительно от решения ее сына Архипа и невестки Мелиссы. Однако в настоящее время девушка проходит курс лечения. Супруга Архипа уже перенесла две серьезные операции на челюсти, проведенные для восстановления ее анатомически правильного положения. В ближайшем будущем Мелиссе предстоит длительная реабилитация.

Блогер Лиана Шульгина, являющаяся невесткой Валерии, 24 апреля объявила о рождении второго ребенка. Новорожденному мальчику дали имя Мирон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Наташа Королева заявила, что мечтает о внуках и надеется в скором времени стать бабушкой, как и ее коллега, исполнительница Валерия, которая недавно отпраздновала рождение второго внука. Об этом сообщил портал 7Дней.ru.  «Мне не присуще чувство зависти, и я очень рада, что Валерия стала бабушкой во второй раз. <...> Поэтому я буду тоже счастлива, если такое случится, но пока еще не светит...» — заявила Королева в беседе с 7Дней.ru.  Артистка заявила, что полностью готова к исполнению новой для себя роли, и теперь все зависит исключительно от решения ее сына Архипа и невестки Мелиссы. Однако в настоящее время девушка проходит курс лечения. Супруга Архипа уже перенесла две серьезные операции на челюсти, проведенные для восстановления ее анатомически правильного положения. В ближайшем будущем Мелиссе предстоит длительная реабилитация. Блогер Лиана Шульгина, являющаяся невесткой Валерии, 24 апреля объявила о рождении второго ребенка. Новорожденному мальчику дали имя Мирон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...