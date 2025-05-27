Синоптик рассказал, где в России еще остался снег

Вильфанд: на 35% территории России еще лежит снег
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В европейской части России снег лежит только на северо-востоке
В европейской части России снег лежит только на северо-востоке Фото:

Снежный покров в настоящее время остался лишь на 35% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Примерно 35% территории России сейчас занято снегом. Очень прогрессирует Дальний Восток, растаяло уже 75-80% покрова", — рассказал Вильфанд в разговоре с ТАСС. По его словам, в некоторых районах Сибири сохраняется снежный покров толщиной 20–30 сантиметров, однако в центральной части региона высота снега составляет всего 1–2 сантиметра, и, по прогнозам, он полностью растает в ближайшие дни.

Метеоролог отметил, что на европейской части России снег наблюдается лишь на северо-востоке. В Уральском регионе снежный покров отсутствует, за исключением южных районов. По словам Вильфанда, в местах, где снег уже сошел, образуются обширные территории с четвертым классом пожарной опасности.

Ранее, 26 мая, в ряде регионов, включая Курганскую область, Средний Урал с Екатеринбургом и Ханты-Мансийский автономный округ, вновь выпали снегопады. Специалисты метеослужб связывают резкое понижение температуры воздуха с изменениями в структуре антициклона, передает "Царьград".

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Снежный покров в настоящее время остался лишь на 35% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Примерно 35% территории России сейчас занято снегом. Очень прогрессирует Дальний Восток, растаяло уже 75-80% покрова", — рассказал Вильфанд в разговоре с ТАСС. По его словам, в некоторых районах Сибири сохраняется снежный покров толщиной 20–30 сантиметров, однако в центральной части региона высота снега составляет всего 1–2 сантиметра, и, по прогнозам, он полностью растает в ближайшие дни. Метеоролог отметил, что на европейской части России снег наблюдается лишь на северо-востоке. В Уральском регионе снежный покров отсутствует, за исключением южных районов. По словам Вильфанда, в местах, где снег уже сошел, образуются обширные территории с четвертым классом пожарной опасности. Ранее, 26 мая, в ряде регионов, включая Курганскую область, Средний Урал с Екатеринбургом и Ханты-Мансийский автономный округ, вновь выпали снегопады. Специалисты метеослужб связывают резкое понижение температуры воздуха с изменениями в структуре антициклона, передает "Царьград".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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