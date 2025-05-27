Синоптик рассказал, где в России еще остался снег

Снежный покров в настоящее время остался лишь на 35% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Примерно 35% территории России сейчас занято снегом. Очень прогрессирует Дальний Восток, растаяло уже 75-80% покрова", — рассказал Вильфанд в разговоре с ТАСС. По его словам, в некоторых районах Сибири сохраняется снежный покров толщиной 20–30 сантиметров, однако в центральной части региона высота снега составляет всего 1–2 сантиметра, и, по прогнозам, он полностью растает в ближайшие дни.
Метеоролог отметил, что на европейской части России снег наблюдается лишь на северо-востоке. В Уральском регионе снежный покров отсутствует, за исключением южных районов. По словам Вильфанда, в местах, где снег уже сошел, образуются обширные территории с четвертым классом пожарной опасности.
Ранее, 26 мая, в ряде регионов, включая Курганскую область, Средний Урал с Екатеринбургом и Ханты-Мансийский автономный округ, вновь выпали снегопады. Специалисты метеослужб связывают резкое понижение температуры воздуха с изменениями в структуре антициклона, передает "Царьград".
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