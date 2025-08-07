В Раде обвинили Зеленского в беспомощности на фоне встречи Путина и Уиткоффа

Президент Украины Владимир Зеленский не способен влиять на судьбу страны на фоне встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Пока за спиной народа ведутся переговоры о будущем Украины, ее „лидер“ — опозоренный, с руками по локоть в крови — ждет, когда за него все решат. Пока правитель марионетка — страна платит за это кровью», — заявил Дмитрук в своем telegram-канале. По его мнению, слабость и зависимость руководства — главная проблема современной Украины.
Встреча Путина и Уиткоффа 6 августа длилась более трех часов и стала пятым визитом американского чиновника в Россию с начала года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обменялись сигналами по Украине и обсудили перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Дональд Трамп оценил переговоры как результативные и заявил о намерении добиваться завершения боевых действий. После визита Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и европейскими лидерами. Они обсудили итоги переговоров и вопросы международной поддержки Украины.
