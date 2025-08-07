В Минтруде дали тревожный прогноз по поводу численности работоспособного населения

Платыгин: к 2030 году количество людей от 30-39 лет заметно снизится
Платыгин заявил, что через пять лет количество людей от 30-39 лет заметно снизится
Платыгин заявил, что через пять лет количество людей от 30-39 лет заметно снизится

В России до 2030 года численность трудоспособных граждан в возрасте 30–39 лет может сократиться на шесть миллионов человек. Об этом сообщил заместитель министра труда РФ Дмитрий Платыгин.

«В перспективе до 2030 года мы ожидаем серьезного снижения численности населения в наиболее производительных возрастах — это 30-39 лет — почти 6 млн», — заявил Платыгин. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в это же время прогнозируется рост числа россиян старших возрастных групп.

Ранее член комитета Госдумы Светлана Бессараб заявила, что демография зависит как от рождаемости, так и от миграции. Она отметила необходимость государственной поддержки российских семей и предложила расширить социальные льготы для матерей, а также создать условия, позволяющие женщинам совмещать учебу, карьеру и материнство, передает RT.

