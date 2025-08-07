Трамп требует отставки главы Intel

Трамп считает, что глава Intel находится в «глубоком конфликте»
Трамп считает, что глава Intel находится в «глубоком конфликте»

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленному увольнению генерального директора Intel Лип-Бу Тана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Генеральный директор Intel находится в состоянии глубокого конфликта и должен немедленно уйти в отставку», — написал Трамп. Требование об отставке прозвучало на фоне растущего внимания к деловым связям Тана с китайским технологическим сектором. Сообщается, что сенатор-республиканец Том Коттон направил официальный запрос в совет директоров Intel с требованием прояснить масштабы этих связей.

Отмечается, что Лип-Бу Тан, возглавивший Intel в марте 2025 года, ранее осуществлял инвестиции в китайские компании через собственный венчурный фонд. Кроме того, под его руководством предыдущая компания Cadence Design Systems признала нарушения американских экспортных ограничений в отношении Китая. В Intel тем временем продолжается масштабная реструктуризация, направленная на восстановление позиций на конкурентном рынке полупроводников.

