Трамп требует отставки главы Intel

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленному увольнению генерального директора Intel Лип-Бу Тана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Генеральный директор Intel находится в состоянии глубокого конфликта и должен немедленно уйти в отставку», — написал Трамп. Требование об отставке прозвучало на фоне растущего внимания к деловым связям Тана с китайским технологическим сектором. Сообщается, что сенатор-республиканец Том Коттон направил официальный запрос в совет директоров Intel с требованием прояснить масштабы этих связей.
Отмечается, что Лип-Бу Тан, возглавивший Intel в марте 2025 года, ранее осуществлял инвестиции в китайские компании через собственный венчурный фонд. Кроме того, под его руководством предыдущая компания Cadence Design Systems признала нарушения американских экспортных ограничений в отношении Китая. В Intel тем временем продолжается масштабная реструктуризация, направленная на восстановление позиций на конкурентном рынке полупроводников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.