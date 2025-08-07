Раскрыта дата и место церемонии прощания с актером Владимиром Сафроновым

Церемония прощания с Сафроновым состоится 9 августа на сцене Малого театра
Церемония прощания с Сафроновым начнется 9 августа в 11:00 по мск
Церемония прощания с Сафроновым начнется 9 августа в 11:00 по мск Фото:

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа на исторической сцене Малого театра. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Начало церемонии назначено на 11:00 по московскому времени.

«Прощание будет 9 августа на исторической сцене театра», — уточнили в пресс-службе Малого театра. Информацию приводит РИА Новости.

Владимир Сафронов скончался на 85-м году жизни 6 августа. Его дочь заявила, что отец, вероятно, скончался от остановки сердца. 

Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году. На сцену Малого театра он вышел в 1972 году и за время работы исполнил около 60 ролей. Он был известен не только своим мастерством, но и редким тембром голоса, который коллеги называли «завораживающим». За вклад в развитие отечественного искусства актеру было присвоено звание народного артиста России.

