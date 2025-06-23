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22:52
Зеленский попросил Германию повлиять на Венгрию
22:44
Что делать, если скучно: топ-15 занятий на лето для взрослых и детей
22:32
Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков
Как ухудшались отношения России и Азербайджана
22:13
Автоконцерн Toyota вернулся в десятку лидеров российского рынка
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22:09
Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности
22:00
Покорила Канны и стала Женщиной тысячелетия: исполняется 100 лет со дня рождения Клары Лучко
В ООН подтвердили казнь российских военных на Украине: главное об СВО на 30 июня
21:59
Россиян предостерегли от поездок в Азербайджан
21:58
Лунный календарь июля 2025: благоприятные и опасные дни для решений
21:57
ЕР выдвинула Развожаева на пост губернатора Севастополя
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
21:48
«Единая Россия» запускает национальный конкурс фото и видео о жизни в селе
1
21:45
Лукашенко призвал народ молиться, что Белоруссия не участвует в войнах
1
21:42
Политолог рассказал о патовой ситуации в Закавказье из-за Азербайджана и Армении
Путин готовит почву для масштабного переселения россиян
21:31
Названы две причины резкой реакции Азербайджана на задержания в Екатеринбурге
21:30
Турция и Азербайджан готовят совместную операцию против Армении
1
21:15
Reuters: целые поколения европейцев увязнут в долгах из-за одного решения НАТО
Чебубу против Лабубу: откуда взялись плюшевые монстры и как Россия решила построиться под мировой тренд
21:04
ООН осудила Украину за публикацию пыток российских военных
1
20:40
Правительство поддержало освобождение участников СВО от одного вида пошлины
2
20:32
У сборной РФ по спортивной гимнастике появился новый глава
Азербайджан отвернулся от России под влиянием Турции
20:30
Единороссы теряют контроль над воронежскими выборами из-за бунтов в партии
20:22
Bloomberg: на танкере, который заходил в порты РФ, произошел взрыв
20:13
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
1
Резник и Пугачева: история любви и ненависти
20:03
Путин объяснил спортсменам, как правильно качать пресс
20:01
Дмитрий Андреев возглавил сборную России по спортивной гимнастике
19:54
«Авито» станет партнером школы по искусственному интеллекту
Адам Кадыров женился: все заслуги, достижения, должности и награды сына лидера Чечни к 17 годам
19:50
Циклон, который атаковал Москву холодом, показали из космоса
19:49
В Люберцах задержан мужчина, устроивший стрельбу на детской площадке
19:45
В Германии бесследно исчез миллиард евро, предназначенный для Украины
В Москве прогремел взрыв: что известно на данный момент
19:34
Что делать, чтобы огурцы не горчили: советы садовода
19:34
Магнитные бури в июле 2025: какие дни станут тяжелыми для метеозависимых
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19:21
NYT: в Италии из-за кризиса с мигрантами становятся популярны радикалы
Азербайджанские силовики обыскивают офис российского филиала Sputnik в Баку: что известно к этому часу
19:11
Мировые звезды и послы: Кадыров раскрыл, кто был на свадьбе Адама
18:56
Путин назвал дату, когда новые регионы выйдут на среднероссийский уровень
18:39
В МИД РФ вызван посол Азербайджана после обысков в российском агентстве
Цифровой профиль, отпечатки пальцев и экзамены по русскому языку: как в России следят за мигрантами
18:37
В Вологде пассажирский самолет чуть не разбился из-за аиста в двигателе
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18:36
Мальчик, которого швырнули на пол в аэропорту Шереметьево, вышел из комы
18:30
В еще одной стране ввели запрет на ношение никабов
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Россия сожалеет об ухудшении отношений с Азербайджаном: главные заявления Пескова
18:28
ВС РФ уничтожили еще один немецкий танк Leopard. Видео
18:16
FT: военные ресурсы ВСУ закончатся уже зимой
18:13
Стоит ли откладывать поездку в Турцию из-за сильных пожаров
Украинские военные ударили по школе в Белгородской области: карта СВО за 30 июня
17:48
Против Юрия Дудя* завели уголовное дело
17:43
В ООН подтвердили казнь российских военных на Украине
17:43
В Турции идет массовая эвакуация из-за сильных лесных пожаров
Сын Рамзана Кадырова Адам женился в 17 лет: как прошла свадьба
17:29
Баку намерен провести собственную экспертизу тел погибших в Екатеринбурге
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17:18
Государственное ТВ Азербайджана выступило с резкой критикой России
17:15
Против Юрия Дудя* инициировано уголовное преследование
Усиление контроля за мигрантами, рост цен на услуги ЖКХ: что изменится для россиян в июле
17:06
Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против иноагента Юрия Дудя*
16:52
Михаил Боярский ответил, появится ли на сцене Ленсовета после госпитализации
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16:48
В России появится свой Лабубу с чертами Чебурашки
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Дрон со свастикой и раненые мирные жители: карта атак БПЛА на утро 30 июня
16:48
В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан». Видео
16:34
ВСУ начали возводить оборонительные сооружения вокруг Чернобыльской АЭС
16:33
«Радиостанция Судного дня» упомянула Сеул в новом сообщении
«Ждали помощи Баку, а получили удар»: реакция РФ на претензии Азербайджана после ситуации с задержаниями
16:30
Главу Новосибирской секты отправили в колонию на 12 лет
16:19
Украина назвала переданные Западом корабли в честь российских городов
16:16
В Роскомнадзоре разъяснили порядок взимания платы за звонок у абонента
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Увеличится в два раза: некоторых пенсионеров ждет повышение выплат с 1 июля. Инфографика
16:14
Сын звезды «Интернов» отправлен в тюрьму за мошенничество
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16:13
«Игра в кальмара» 4 сезон: будет ли продолжение и когда ждать
16:04
Суд обратил в доход России турецкую недвижимость
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16:01
Захарова: Азербайджан не пускает российских дипломатов к журналистам
15:50
Сотрудники посольства РФ в Баку выехали к офису Sputnik, где идут обыски
15:48
ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области, есть пострадавшие
15:48
Армения призвала российских политиков обходить стороной конфликт в стране
15:37
ЕС отказался отменить санкции против России
15:34
Россиян предупредили о резком росте на авиабилеты осенью
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15:33
ВС РФ усложнили поставки нефти для ВМС Украины
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15:29
Россия ответила на санкции ЕС против СМИ
15:25
Страны ЕС продлили на полгода экономические санкции против РФ
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15:24
ЦБ готов пойти на более значимое снижение ключевой ставки
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15:16
«Буфетчица»: Соседов объяснил, почему Пугачева оскорбила Резника
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15:13
Появилось видео с моментом взрыва около московской гостиницы
15:09
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки
15:06
МЧС поделилось подробностями мощного пожара на востоке Москвы
15:05
Что ждет верующих в июле 2025: основные православные праздники месяца
15:01
В Москве прозвучал взрыв
14:53
Кремль высказался о протестах в Сербии
14:51
Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной
14:49
В интернете расходится дипфейк с участием губернатора Нижегородской области
14:48
Песков дал ценный совет мэру Одессы после неожиданного заявления об истории города
14:47
Москалькова обратилась в генпрокуратуру после задержаний в азербайджанской диаспоре
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14:43
Кремль сожалеет из-за антироссийских решений Азербайджана
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14:42
В Кремле ответили сенатору-экстремисту из США, который грозит новыми санкциями
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14:40
Песков: в интересах Армении быть членом ОДКБ
14:34
ВС РФ нанесли удар по нефтеналивному терминалу ВМС Украины
14:32
Для борьбы с мошенниками будет создана специальная база с биометрией
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14:31
Прогноз магнитной бури на 1 июля 2025: чего ждать метеозависимым
14:31
В российское агентство в Азербайджане нагрянули с обысками
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14:24
ВС РФ применили новейшие дроны для поражения целей в Одессе
14:20
Сын культового режиссера Александра Митты высказался о здоровье отца
14:17
Boeing с сотнями пассажирами мог рухнуть в Индии из-за диверсии
14:13
Блогер «Гоблин» Пучков обозвал украинский суд после вынесения приговора
14:10
ЕС и Армения официально приступили к обсуждению военного сотрудничества
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14:04
Заведено дело против подростков, которые пели песню про Бандеру в Тольятти
14:01
Исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова рассказала, как добилась успеха
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13:59
Умер народный артист РФ Смирнов
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Верку Сердючку заподозрили в желании навсегда уехать с Украины
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13:40
В Telegram опровергли заявления о прекращении работы мессенджера в России
13:40
Лавров назвал причину скорого краха НАТО
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13:35
Два десятка пожарных тушили огонь на Воробьевых горах в Москве
13:32
Гюрза — самая опасная змея России: что о ней нужно знать
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13:30
ВСУ атаковали школу в Белгородской области
13:23
Лавров сообщил о мерах Казахстана по пресечению полетов дронов ВСУ
13:20
Алаудинов раскрыл судьбу бойцов, освободивших Курскую область
13:18
Крупнейший хлебопроизводитель опасается серьезных последствий от регулирования цен на хлеб
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13:13
Автомобилистам повысят некоторые госпошлины
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13:04
Лавров обеспокоился будущим Армянской церкви
13:03
США просят возобновить общение с Ираном
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12:52
Греф: 2026 год будет непростым для бизнеса и банков
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12:41
Выпившие подростки из Тольятти распевали песни про Бандеру
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12:32
Украинская разведка объявила в розыск блогера «Гоблина» Пучкова
12:26
Самолет, летевший из Нерюнгри в Москву совершил аварийную посадку
12:26
Politico: Евросоюз отложил принятие новых санкций против России
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12:22
Трамп признался, что не разговаривал с Ираном после бомбежек США
12:15
Крымчанин, завербованный спецслужбами Украины, поделился подробностями своего сотрудничества. Видео
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12:05
Telegraph: в Британии требуют отменить военную помощь Украине в ущерб гражданам
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12:00
В долгах как в шелках: какие финансовые проблемы есть у Исинбаевой
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11:56
Блогера «Гоблина» приговорили на Украине
11:50
В России исчезнет почти треть таксопарков
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11:49
Задержаны два жителя Крыма за передачу информации СБУ
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11:42
Советник главы ДНР сообщил о серьезном уроне, который нанесли ВСУ по промышленности в регионе
11:36
ВС РФ наступают широким фронтом на красноармейском направлении
11:36
NYT: миграционный кризис в Европе усилился
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11:30
Пушилин сообщил о продвижении войск в Часовом Яре
11:22
В Волгограде пойманы подростки-экстремисты со взрывчаткой
11:05
В РФ раскрыли горькую правду об отношениях с Азербайджаном
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11:00
FT: Европу накрыл логистический коллапс из-за новых пошлин Трампа
10:53
Новый глава МИД Германии приехал в Киев с необъявленным визитом
10:48
МИД Турции предупредил о желающих подорвать переговоры РФ и Украины в Стамбуле
10:38
Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен
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10:33
Посол рассказал о планах Норвегии разорвать бизнес-связи с Россией
10:23
Володин напомнил об ужесточении контроля за мигрантами и усилении борьбы с мошенниками
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10:11
Суд на Украине приговорил блогера Акима Апачева к 12 годам заочно
10:02
Алаудинов: в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы
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10:00
В России хотят создать ассоциацию интернет-СМИ
09:50
Протестующие в Сербии перекрыли улицы почти во всех городах страны
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09:45
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, как НАТО помог России
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09:28
В Курской области найден дрон с нацисткой свастикой
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09:25
Над Курской областью и Азовский морем сбито более десятка БПЛА
09:15
Дачников предупредили о большом штрафе за работу на участке
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09:13
ВС РФ за ночь сбили 15 украинских беспилотников
09:00
Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья
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09:00
Россиянам рассказали, как проверить качество воды дома
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В России вырастут тарифы за коммуналку: как устроено ЖКХ и почему приходится столько платить. Инфографика
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Российские войска выбили ВСУ из первого села в Днепропетровской области
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В Амурской области задержали мужчину при попытке поджога здания военкомата. Видео
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Загадка Тунгусского метеорита: что за взрыв произошел над Сибирью сотню лет назад
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