«Единая Россия» запускает национальный конкурс фото и видео о жизни в селе

С 1 июля по 14 сентября в России пройдет конкурс фотографий и видеороликов о сельской жизни. Его проводит партийный проект «Единой России» — «Российское село». Принять участие в нем смогут все желающие старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Партпроект „Единой России“ „Российское село“ запускает конкурс фотографий и коротких видеороликов», — говорится в релизе на сайте ЕР. Конкурс организован в двух категориях: «Фотография» и «Видеоролик».
В категории фото предусмотрены три номинации: «Мое любимое село», «Образ сельского жителя» и «Труженики АПК и новые технологии». Работы должны отражать образы российской деревни, традиции, труд аграриев и повседневную жизнь села. Принять участие можно, заполнив специальную форму на сайте проекта.
Видеоролики нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» со специальным хештегом и отметкой страницы проекта. Ролики должны быть вертикальными, длительностью до 60 секунд, с разрешением 1080x1920 пикселей. К видео требуется аннотация с указанием населенного пункта и региона.
Организаторы уточняют, что конкурс носит открытый характер, количество работ от одного участника не ограничено. Победителей определит экспертное жюри.
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