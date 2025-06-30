Автоконцерн Toyota вернулся в десятку лидеров российского рынка

Японский автоконцерн Toyota по итогам последней недели июня вновь вошел в десятку лидеров российского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«По итогам 26-й недели 2025 года (с 23 по 29 июня) в нашей стране было реализовано 524 новых легковых автомобиля Toyota. Это позволило японской марке после небольшого перерыва снова войти в ТОП-10 российского авторынка», — говорится на сайте агентства. В последний раз она находилась там на 23-й неделе. В «Автостате» пояснили, что, несмотря на то, что официальные поставки автомобилей Toyota в Россию прекращены, за счет параллельного импорта и других каналов японский бренд сохраняет высокий спрос.
Лидером продаж на российском рынке за прошедшую неделю стала Lada, реализовавшая 6 587 автомобилей. Следом идут четыре китайских бренда: Chery (2 862 единицы), Haval (2 546 единиц), Changan (1 748 единиц) и Geely (1 719 единиц). Значительный результат также показал белорусский производитель Belgee, продавший 1 222 автомобиля. В топ-10 вошли также Jetour (800 единиц), Solaris (697 единиц) и GAC (588 единиц).
Всего за неделю в России было продано 25,9 тысяч новых легковых автомобилей. Этот результат на 10% превышает показатели предыдущей недели, однако остается на 19% ниже аналогичного периода прошлого года.
Официальные поставки автомобилей Toyota в Россию были прекращены в 2022 году после введения санкций. С того момента компания неоднократно опровергала сообщения о возобновлении продаж. В марте 2025 года СМИ сообщали о секретной встрече представителей Toyota с российскими дилерами, однако производитель подтвердил, что планы возвращения на рынок отсутствуют. Главный редактор журнала «Автостиль» Алексей Соколов заявил, что большинство машин этого бренда, которые продаются сейчас в России, собраны на китайском рынке для местных потребителей.
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