Выпускники тольяттинской гимназии попали в скандал, спев песню о Бандере

Выпускники из Тольятти, которые исполнили песню о Степане Бандере и украинский гимн, выразили глубокое раскаяние за свои действия. Об этом сообщила Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех Русских Святых.
"Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших Парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь", — написали представители гимназии в соцсети "ВКонтакте", комментируя видео с поющими песню о Бандере выпускниками. Там добавили, что gедагогический коллектив, учащиеся и родители с глубоким сожалением восприняли информацию о произошедшем в парке после выпускного.
В гимназии подчеркнули, что семеро выпускников нарушили установленный запрет на пребывание несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых. Кроме того, подростки проигнорировали распоряжение администрации образовательного учреждения, согласно которому родители должны были сопроводить выпускников домой по окончании праздничных мероприятий.
Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подростки из Тольятти исполнили песню о Бандере и гимн Украины. Было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Установлено, что участниками инцидента являются выпускники одного из городских учебных заведений в возрасте 17–18 лет, передает "360.ru".
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