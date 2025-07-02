Выпускники тольяттинской гимназии попали в скандал, спев песню о Бандере

Тольяттинские выпускники, спевшие песню про Бандеру, глубоко раскаялись
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В гимназии отметили, что все выпускники сожалеют о своем поступке
В гимназии отметили, что все выпускники сожалеют о своем поступке Фото:

Выпускники из Тольятти, которые исполнили песню о Степане Бандере и украинский гимн, выразили глубокое раскаяние за свои действия. Об этом сообщила Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех Русских Святых.

"Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших Парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь", — написали представители гимназии в соцсети "ВКонтакте", комментируя видео с поющими песню о Бандере выпускниками. Там добавили, что gедагогический коллектив, учащиеся и родители с глубоким сожалением восприняли информацию о произошедшем в парке после выпускного. 

В гимназии подчеркнули, что семеро выпускников нарушили установленный запрет на пребывание несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых. Кроме того, подростки проигнорировали распоряжение администрации образовательного учреждения, согласно которому родители должны были сопроводить выпускников домой по окончании праздничных мероприятий.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подростки из Тольятти исполнили песню о Бандере и гимн Украины. Было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Установлено, что участниками инцидента являются выпускники одного из городских учебных заведений в возрасте 17–18 лет, передает "360.ru".

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Выпускники из Тольятти, которые исполнили песню о Степане Бандере и украинский гимн, выразили глубокое раскаяние за свои действия. Об этом сообщила Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех Русских Святых. "Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших Парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь", — написали представители гимназии в соцсети "ВКонтакте", комментируя видео с поющими песню о Бандере выпускниками. Там добавили, что gедагогический коллектив, учащиеся и родители с глубоким сожалением восприняли информацию о произошедшем в парке после выпускного.  В гимназии подчеркнули, что семеро выпускников нарушили установленный запрет на пребывание несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых. Кроме того, подростки проигнорировали распоряжение администрации образовательного учреждения, согласно которому родители должны были сопроводить выпускников домой по окончании праздничных мероприятий. Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подростки из Тольятти исполнили песню о Бандере и гимн Украины. Было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Установлено, что участниками инцидента являются выпускники одного из городских учебных заведений в возрасте 17–18 лет, передает "360.ru".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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