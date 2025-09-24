Из-за украинских атак по Запорожской области погибли врачи
В Запорожской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли сотрудники скорой медицинской помощи. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам главы региона, атаки ВСУ привели к человеческим потерям среди медицинского персонала, оказывавшего срочную помощь местным жителям. Об этом заявил Балицкий в ходе встречи с президентом России Владимира Путина. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
