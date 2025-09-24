Совфед денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

СФ одобрил выход России из конвенции по предупреждению пыток
СФ одобрил выход России из конвенции по предупреждению пыток

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пленарное заседание 24 сентября.

В заключении комитета Совфеда по международным делам подчеркивается, что выход России из европейской конвенции не снизит уровень международно-правовых гарантий в сфере предупреждения пыток. об этом пишет РИА Новости. Денонсация, или денонсирование, — в международном праве односторонний акт государства-участника договора, который прекращает действие этого договора в отношении этого государства.

Как отмечают в палате, Россия сохраняет свои обязательства по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, а также по другим универсальным документам — в первую очередь Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года. По словам представителей Совета Федерации, решение о денонсации связано с изменением характера отношений России с Советом Европы, а также с необходимостью обеспечения национального суверенитета в сфере защиты прав граждан.

Законопроект был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает денонсацию Европейской конвенции от 26 ноября 1987 года и протоколов № 1 и № 2 к ней, подписанных от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года. Закон вступит в силу после подписания президентом РФ. 

