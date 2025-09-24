На российско-грузинском пункте пропуска Верхний Ларс введут электронную очередь

Электронная очередь на пропускном пункте начнет действовать с 1 октября
На автомобильном пункте пропуска в Верхнем Ларсе, на российско-грузинской границе, будет запущена электронная очередь. Об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев в ходе проведенного совещания по развитию пунктов пропуска через границу РФ.

«C 1 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди», — заявил Савельев. Его слова опубликованы на сайте правительства РФ. Отмечается, что электронная очередь поможет упорядочить потоки движения и сократить время прохождения границы. Также на сайте указано, что работы по настройке специализированного оборудования завершаются, а все межведомственные согласия получены.

На техническое обновление пропусков, которое будет проходить с 2025 по 2027 годы, будет выделено 859 миллионов рублей. Об этом сообщали в правительстве. Тогда поступала информация об установке современных инспекционно-досмотровых комплексов.

