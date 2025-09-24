Экс-замглавы Минобороны Иванова проверяют на причастность к хищениям у МО РФ

Проводится проверка причастности экс-заместителя главы минобороны Тимура Иванова к хищениям средств у ведомства на основе показаний бывшего замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и других обвиняемых. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Следствие проверяет показания Мерваезовой, [Вадима] Выгулярного и других фигурантов, которые указывают на причастность Иванова к хищениям у Минобороны РФ при строительстве по государственным контрактам», — рассказали в органах. Информацию приводит ТАСС. Также отметили, что Тимур Иванов может стать фигурантом этого большого дела.
Тимур Иванов ранее уже был приговорен к 13 годам лишения свободы за хищение средств Минобороны на сумму более четырех миллиардов рублей, а также стал фигурантом дел о взятках, легализации имущества и незаконном хранении оружия. После обысков в его доме было возбуждено отдельное дело, а Генпрокуратура требовала конфискации имущества экс-замминистра и его окружения на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.