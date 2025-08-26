В России подешевела красная икра

В России снизились розничные цены на красную икру: с середины июля икра нерки подешевела на 9%, горбуши — на 2%. Об этом сообщили в Рыбном союзе.
"Снижение началось с икры горбуши и нерки — это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове -73%, нерки -14%)", — говорится в сообщении. В союзе пояснили, что данная тенденция отмечена в крупнейшей специализированной сети, которая считается индикатором для федеральной розницы.
Оптовые цены на икру и рыбу также снизились: с середины июля по 26 августа стоимость икры горбуши упала на 20%, кеты — на 13%, нерки — на 8%. В союзе подчеркнули: снижение связано с успешной путиной на Дальнем Востоке, что увеличило предложение на рынке.
В России с июля 2024 по июнь 2025 года значительно сократились розничные продажи картофеля, баклажанов и кабачков. Объем продаж свежих овощей упал на 2,6% по сравнению с прошлым годом из-за подорожания продукции, сокращения предложения и холодного лета. Наиболее заметно снизились продажи баклажанов (минус 16%), кабачков (минус 10,5%) и картофеля (минус 6,4%).
