В Москве по подозрению в мошенничестве задержан бывший директор одного из театров, передает представитель МВД Ирина Волк. Как уточняет агентство «Москва» задержанным является экс-директор театра сатиры.
«Криминальный спектакль в течение нескольких лет разыгрывался в одном из ведущих столичных театров. По версии следствия, его директор (теперь уже бывший) подозревается в мошенничестве», — сообщила Волк. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, экс-директор театра с другими неустановленными лицами придумал схема по хищению средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Так, директор регистрировался в качестве ИП и заключал липовые авторские договоры с театром. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления. Сумма похищенных из бюджета столицы РФ денежных средств превысила 20 млн рублей.
Представитель МВД не уточнила, о каком театре идет речь. Однако, по данным агентства «Москва» и telegram-канала 112, задержанным является экс-директор театра сатиры Мамед Агаев.
