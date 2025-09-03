Путин раскрыл, о чем говорил с Трампом в лимузине

Путин: в лимузине с Трампом мы поговорили всего полминуты
Путин рассказал о диалоге с Трампом в лимузине
Глава РФ Владимир Путин немного пообщался с президентом США Дональдом Трампом во время их совместной поездки на лимузине в Анкоридже. Как сообщил сам глава государства беседа проходила на английском языке и длилась не более полуминуты.

«Говорили, конечно, на английском, но такой ломаный <...> Я ему сказал, что рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым. <...> В лимузине пока ехали, там ехать 30 секунд, общими фразами перебросились и все», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Переговоры президента РФ с Трампом состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. Американский лидер пригласил Путина в свой лимузин, когда пришло время направиться к месту переговоров.

Сейчас глава РФ находится с рабочим визитом в КНР, который идет с 31 августа. Ранее прошла итоговая пресс-конференция президента, где он ответил на вопросы СМИ. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

