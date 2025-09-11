Зеленский провоцирует Россию новыми санкциями

Зеленский: приоритеты пакета санкций - российский банковский сектор
Евросоюз и США консультируются между собой для усиления давления на РФ, заявил Зеленский
Евросоюз и США консультируются между собой для усиления давления на РФ, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает инициативу Запада о введении 19-го пакета санкций против РФ. Он отметил, что приоритетом этих санкций станет российский банковский сектор. Об этом заявил сам украинский лидер.

«Приоритеты — это российский банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с Россией, и инфраструктура теневого флота, которая наполняет бюджет РФ», — заявил Зеленский. Сделал он это в своем telegram-канале. Помимо этого, он отметил, что ведется работа против систем обхода санкций в виде «специального санкционного инструмента Европы».

Зеленский также заявил, что Евросоюз и США консультируются между собой по поводу санкций. Сделано это для того, чтобы усилить возможности давления на РФ.

Ранее, в августе, Владимир Зеленский уже объявлял о введении санкций против 167 компаний и физических лиц из разных стран за ведение бизнеса с Россией. Также украинский лидер подчеркивал, что Киев регулярно расширяет санкционные списки и синхронизирует ограничения с западными партнерами.

