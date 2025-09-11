Главы МИД арабских стран запланировали поездку в Москву

Главы МИД арабских стран и России проведут переговоры накануне первого российского-арабского саммита. Встреча состоится в Москве 13 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«13 октября, состоится подготовительная встреча на уровне министров иностранных дел», — сказал Лавров в ходе министерской встречи Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Сочи. Трансляция доступна на платформе ruptly.video. Как отметил Лавров, встреча на уровне глав МИД станет подготовительным этапом к саммиту, который пройдет 15 октября. Министры иностранных дел согласуют итоговые документы, которые будут представлены лидерам стран-участниц на саммите.
В первом российско-арабском саммите примут участие представители стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств. Ожидается, что на повестке дня будут вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества, энергетики и инвестиций.
