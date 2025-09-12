Задержанные в Грузии украинцы везли гексоген в РФ для операции «Паутина-2»

Двое граждан Украины были задержаны в Грузии при попытке провоза 2,4 килограмма гексогена, который, по их словам, предназначался для операции «Паутина-2» в России. Об этом сообщил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе. Взрывчатое вещество обнаружили в грузовике с украинскими номерами, следовавшем через пункт пропуска «Сарпи».

«Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины от представителя СБУ, поручив отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции „Паутина-2“», — уточнил Марградзе. Его слова приводит РИА Новости. 

При этом следствие располагает данными, что конечным пунктом перевозки был жилой дом в тбилисском районе Авлабари. Сейчас спецслужба проверяет возможную связь происшествия с предстоящими 4 октября выборами и планами радикальных групп провести массовые протесты. Вместе с гексогеном у задержанных нашли мобильные телефоны, сим-карты, деньги и кокаин. Отмечается, что гексоген был ввезен из Турции.

