Подрезали на Кутузовском проспекте: машина скорой помощи перевернулась в Москве

На Кутузовском проспекте перевернулась машина скорой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Кутузовском проспекте в Москве в ДТП попала скорая
На Кутузовском проспекте в Москве в ДТП попала скорая Фото:

В Москве на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который после столкновения перевернулся. На месте происшествия работают экстренные службы, движение в сторону центра столицы затруднено на 2,4 километра.

«На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — сообщается в telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Там же отметили, что движение в сторону центра столицы было затруднено на 2,4 километра.

Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения: автомобиль скорой помощи подрезала другая машина. В результате ДТП пострадали три человека, сообщил РЕН.ТВ.

По данным 112, пострадали — водитель, фельдшер и пациентка, которую перевозили в больницу. Там же отметили, что пациентке 73 года. В результате аварии она получила травму — перелом плеча.

Для эвакуации пострадавших на Кутузовский проспект был вызван вертолет санитарной авиации, который приземлился прямо на проезжей части. Медицинская бригада оперативно доставила женщину в стационар для проведения срочных лечебных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который после столкновения перевернулся. На месте происшествия работают экстренные службы, движение в сторону центра столицы затруднено на 2,4 километра. «На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — сообщается в telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Там же отметили, что движение в сторону центра столицы было затруднено на 2,4 километра. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения: автомобиль скорой помощи подрезала другая машина. В результате ДТП пострадали три человека, сообщил РЕН.ТВ. По данным 112, пострадали — водитель, фельдшер и пациентка, которую перевозили в больницу. Там же отметили, что пациентке 73 года. В результате аварии она получила травму — перелом плеча. Для эвакуации пострадавших на Кутузовский проспект был вызван вертолет санитарной авиации, который приземлился прямо на проезжей части. Медицинская бригада оперативно доставила женщину в стационар для проведения срочных лечебных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...