Подрезали на Кутузовском проспекте: машина скорой помощи перевернулась в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который после столкновения перевернулся. На месте происшествия работают экстренные службы, движение в сторону центра столицы затруднено на 2,4 километра.
«На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — сообщается в telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Там же отметили, что движение в сторону центра столицы было затруднено на 2,4 километра.
Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения: автомобиль скорой помощи подрезала другая машина. В результате ДТП пострадали три человека, сообщил РЕН.ТВ.
По данным 112, пострадали — водитель, фельдшер и пациентка, которую перевозили в больницу. Там же отметили, что пациентке 73 года. В результате аварии она получила травму — перелом плеча.
Для эвакуации пострадавших на Кутузовский проспект был вызван вертолет санитарной авиации, который приземлился прямо на проезжей части. Медицинская бригада оперативно доставила женщину в стационар для проведения срочных лечебных мероприятий.
