Момент аварии со скорой, которую подрезали на Кутузовском, попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве скорая помощь попала в ДТП и перевернулась
В Москве скорая помощь попала в ДТП и перевернулась Фото:

ДТП в Москве на Кутузовском проспекте возле Поклонной горы с участием автомобиля скорой помощи попало на видео. Авария случилась после того, как легковой автомобиль совершил опасный маневр и подрезал спецтранспорт.

На видеозаписи видно, что водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением. Машина съехала на газон и после этого перевернулась несколько раз.

В результате ДТП пострадали три человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая бригаду санавиации. Длина затора в направлении центра города составила 2,4 километра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ДТП в Москве на Кутузовском проспекте возле Поклонной горы с участием автомобиля скорой помощи попало на видео. Авария случилась после того, как легковой автомобиль совершил опасный маневр и подрезал спецтранспорт. На видеозаписи видно, что водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением. Машина съехала на газон и после этого перевернулась несколько раз. В результате ДТП пострадали три человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая бригаду санавиации. Длина затора в направлении центра города составила 2,4 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...