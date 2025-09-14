Момент аварии со скорой, которую подрезали на Кутузовском, попал на видео

ДТП в Москве на Кутузовском проспекте возле Поклонной горы с участием автомобиля скорой помощи попало на видео. Авария случилась после того, как легковой автомобиль совершил опасный маневр и подрезал спецтранспорт.
На видеозаписи видно, что водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением. Машина съехала на газон и после этого перевернулась несколько раз.
В результате ДТП пострадали три человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая бригаду санавиации. Длина затора в направлении центра города составила 2,4 километра.
