23 сентября 2025

Эрдоган четко обозначил позицию Турции в украинском конфликте

Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для прекращения огня
Благодаря Турции были проведены обмены пленными, отметил Эрдоган
Благодаря Турции были проведены обмены пленными, отметил Эрдоган
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сессии ГА ООН.

«Турция будет и далее прилагать усилия для прекращения огня между РФ и Украиной», — заявил Эрдоган в эфире телерадиокомпании Al Jazeera. Он также отметил, что переговоры в Стамбуле помогли проведению обмена пленными и погибшими военнослужащими. Он также отметил, что нет победителя и проигравшего в конфликте в справедливом мире. В связи с этим работа над прекращением огня будет продолжаться.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял о стремлении Турции выступать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Турецкая сторона неоднократно организовывала переговорные площадки, в том числе в Стамбуле, где проходили встречи представителей обеих стран и достигались договоренности по гуманитарным вопросам.

