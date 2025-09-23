Эрдоган четко обозначил позицию Турции в украинском конфликте

Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сессии ГА ООН.
«Турция будет и далее прилагать усилия для прекращения огня между РФ и Украиной», — заявил Эрдоган в эфире телерадиокомпании Al Jazeera. Он также отметил, что переговоры в Стамбуле помогли проведению обмена пленными и погибшими военнослужащими. Он также отметил, что нет победителя и проигравшего в конфликте в справедливом мире. В связи с этим работа над прекращением огня будет продолжаться.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял о стремлении Турции выступать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Турецкая сторона неоднократно организовывала переговорные площадки, в том числе в Стамбуле, где проходили встречи представителей обеих стран и достигались договоренности по гуманитарным вопросам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.