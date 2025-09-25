Bloomberg рассказал, какое условие поставила Индия США за отказ от нефти из России

Bloomberg: Индия откажется от российской нефти, при разрешении закупа у Ирана
Индия попросила разрешение закупать нефть у Ирана и Венесуэлы, указано в материале
Индия попросила разрешение закупать нефть у Ирана и Венесуэлы, указано в материале

Индия перестанет закупать российскую нефть только при условии разрешения США закупать сырье у других стран, попадающих под санкции, а именно Венесуэлы и Ирана. Об этом написали в иностранных СМИ. 

«Индийские чиновники вновь заявили администрации Трампа, что для значительного снижения импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) южноазиатской страны Вашингтону необходимо разрешить закупки нефти у поставщиков, подпадающих под санкции, — Ирана и Венесуэлы», — указано в материале Bloomberg.

Ранее разногласия между Индией и США по вопросу закупки российской нефти и введению Вашингтоном дополнительных тарифов на индийский импорт уже вызывали обеспокоенность в Нью-Дели. В Индии отметили, что разногласия по поводу пошлин могут нанести ущерб долгосрочным отношениям между странами. Об этом сообщали RT.

