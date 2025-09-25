MWM: Индия разочаровалась во французских истребителях и планирует закупать самолеты у России

MWM: Индия планирует закупать самолеты у России, разочаровавшись во французских
Индия намерена закупить две эскадрильи российских Су-57
Индия намерена закупить две эскадрильи российских Су-57 Фото:

Министерство обороны Индии намерено срочно закупить 140 российских истребителей пятого поколения Су-57 для оснащения семи эскадрилий военно-воздушных сил страны после выявления недостатков французских самолетов Rafale в ходе недавней военной операции против Пакистана.. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Индии.

«Серьезные изъяны французских истребителей Rafale, выявленные в ходе операции против Пакистана, побудили Министерство обороны Индии ускорить заказ на покупку 140 истребителей Су-57», — приводит издание мнение своих источников. По их словам, российский самолет превосходит западные аналоги по дальности полета и ряду ключевых характеристик.

Ранее Россия уже предлагала Индии не только поставки, но и локализацию производства Су-57 на территории страны, а Нью-Дели рассматривал это предложение в рамках модернизации своего парка боевой авиации. Индия в последние годы активно диверсифицирует источники вооружений и внедряет новые технологии для национальной оборонной промышленности.

