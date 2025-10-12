Вечером 11 октября в одном из баров в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщило агентство УНИАН, опубликовавшее видеозапись с места происшествия.
«Конфликт произошел между посетителями заведения, один из которых открыл огонь из пистолета», — передает агентство. По предварительным сведениям, причиной инцидента стала ссора между мужчиной и девушкой, которая пришла в бар вместе со своим молодым человеком.
Агрессивно настроенный посетитель начал приставать к женщине. Когда ее спутник попытался заступиться, злоумышленник достал пистолет и выстрелил. Девушка госпитализирована. В начале 2022 года Зеленский разрешил гражданам применять огнестрельное оружие. Как писал RT со ссылкой на военного эксперта, этот закон создает колоссальную опасность для мирных жителей Украины.
