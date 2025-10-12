В Киеве мужчина открыл стрельбу по людям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападавший выстрелил в женщину, ее госпитализировали
Нападавший выстрелил в женщину, ее госпитализировали Фото:

Вечером 11 октября в одном из баров в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщило агентство УНИАН, опубликовавшее видеозапись с места происшествия.

«Конфликт произошел между посетителями заведения, один из которых открыл огонь из пистолета», — передает агентство. По предварительным сведениям, причиной инцидента стала ссора между мужчиной и девушкой, которая пришла в бар вместе со своим молодым человеком.

Агрессивно настроенный посетитель начал приставать к женщине. Когда ее спутник попытался заступиться, злоумышленник достал пистолет и выстрелил. Девушка госпитализирована. В начале 2022 года Зеленский разрешил гражданам применять огнестрельное оружие. Как писал RT со ссылкой на военного эксперта, этот закон создает колоссальную опасность для мирных жителей Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 11 октября в одном из баров в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщило агентство УНИАН, опубликовавшее видеозапись с места происшествия. «Конфликт произошел между посетителями заведения, один из которых открыл огонь из пистолета», — передает агентство. По предварительным сведениям, причиной инцидента стала ссора между мужчиной и девушкой, которая пришла в бар вместе со своим молодым человеком. Агрессивно настроенный посетитель начал приставать к женщине. Когда ее спутник попытался заступиться, злоумышленник достал пистолет и выстрелил. Девушка госпитализирована. В начале 2022 года Зеленский разрешил гражданам применять огнестрельное оружие. Как писал RT со ссылкой на военного эксперта, этот закон создает колоссальную опасность для мирных жителей Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...