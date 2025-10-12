Тарасова поддержала идею олимпийского перемирия

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала инициативу олимпийского перемирия, озвученную вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. По словам Тарасовой, идея временного прекращения конфликтов на время проведения Олимпийских игр 2026 года заслуживает одобрения.
«Олимпийское перемирие было всегда! Я поддерживаю эту инициативу, выступала за нее, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы все выступали. Уже формируются сборные. Смотрю на нашу команду — едут только мальчик и две девочки. Ну что это такое? Ни пары, ни танцы — никто не едет», — заявила Тарасова. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Ранее Украина высказалась в поддержку предложения Италии о введении всеобщего перемирия на время зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.
Однако мобилизацию в случае перемирия с РФ решили не прекращать. Режим всеобщей мобилизации на Украине, который неоднократно продлевался властями, действует с февраля 2022 года.
Известно, что на Олимпиаде появятся новые виды спорта. Спортсменам стоит ожидать соревнования по ски-альпинизму, крикету и лакросу, сообщила Pravda.ru.
