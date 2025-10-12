Песков: рассказал, как Путин и Алиев договорились о встрече

Путин и Алиев договорились о встрече по телефону, заявил Песков
Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе была окончательно согласована во время телефонного разговора 7 октября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днем рождения. И там уже окончательно условились об этой встрече», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Согласно ранее полученной информации, после основной встречи в Душанбе Путин и Алиев провели продолжительную неформальную беседу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!