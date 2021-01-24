Большая премьера Тодоровского и новый роман Иванова

Новая неделя начнется для нас сразу с нескольких громких новинок. О долгожданном альбоме Самойлова, книжной премьере Иванова и новом сериале Тодороского-младшего — в новой Афише URA.RU на 25 января.
Что сделать утром
Начнем новую неделю с новой музыки для отличного настроения. Глеб Самойлов и группа
Что сделать днем
Приобрести новую книгу. 25 января на полках магазинов наконец-то появится бумажная версия нового романа «Тени тевтонов» писателя Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье», «Сердце пармы»). Постмодернистский роман о войне с нацистской Германией и войне с Тевтонским орденом, о любви и проклятии, о вечных сюжетах и священных тайнах.
За обедом также можно посмотреть двадцатиминутный документальный фильм-экспедицию «Ускользающая красота» Всемирного фонда дикой природы (WWF). Он посвящен исследованию первозданных лесов в Архангельской области. В команду экспедиторов вошли зоологи, орнитологи, ботаники, ландшафтоведы и почвоведы.
Что сделать вечером
25 января на экраны выйдет новый драматический проект под названием «
План на 26 января мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в