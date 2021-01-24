Большая премьера Тодоровского и новый роман Иванова

25 января на полках магазинов появится бумажная версия нового романа Алексея Иванова «Тени Тевтонов» Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Новая неделя начнется для нас сразу с нескольких громких новинок. О долгожданном альбоме Самойлова, книжной премьере Иванова и новом сериале Тодороского-младшего — в новой Афише URA.RU на 25 января.

Что сделать утром

Начнем новую неделю с новой музыки для отличного настроения. Глеб Самойлов и группа Matrixx готовят к выходу новый мини-альбом. Пластинка, получившая название «ЕР2021» (Extended Play), увидит свет 25 января 2021 года. По словам музыкантов, этот EP станет концептуальным прологом готовящегося альбома группы.

Обложка новой книги Иванова сайт интернет-магазина «Читай город»

Что сделать днем

Приобрести новую книгу. 25 января на полках магазинов наконец-то появится бумажная версия нового романа «Тени тевтонов» писателя Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье», «Сердце пармы»). Постмодернистский роман о войне с нацистской Германией и войне с Тевтонским орденом, о любви и проклятии, о вечных сюжетах и священных тайнах.

За обедом также можно посмотреть двадцатиминутный документальный фильм-экспедицию «Ускользающая красота» Всемирного фонда дикой природы (WWF). Он посвящен исследованию первозданных лесов в Архангельской области. В команду экспедиторов вошли зоологи, орнитологи, ботаники, ландшафтоведы и почвоведы.

Что сделать вечером

25 января на экраны выйдет новый драматический проект под названием « Полет ». Речь в нем пойдет о людях, которые чудом не попали на борт потерпевшего крушение самолета. Зрители увидят «историю о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек». Сценаристом и режиссером сериала стал Петр Тодоровский-младший. Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Михаил Ефремов, Павел Табаков, Никита Ефремов, Евгения Добровольская и Юлия Хлынина.