Власти улучшат условия работы в России

На производствах появятся особые специалисты

05 сентября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Охране труда на производстве станут уделять больше внимания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти повысят производительность труда новыми мерами по охране здоровья работников. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами 5 сентября поручил развивать производственную медицину и помогать бизнесу заключать соглашения с государственными медучреждениями. Действия правительства направлены на сокращение издержек из-за болезней работников, рост производительности труда и как следствие — ускорение экономики, рассказали URA.RU эксперты. По словам Мишустина, правительство совместно с профсоюзами и работодателями ведет системную работу в сфере охраны труда. «Забота о здоровье граждан — приоритетная задача государства. Есть хорошая инициатива о развитии производственной медицины и открытии небольшими предприятиями такой службы прямо на своих объектах. Давайте ее реализуем. И конечно, окажем содействие и тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения. Мы им поможем заключить соглашения с государственными организациями здравоохранения. Тогда их работники смогут получать весь спектр необходимой помощи», — поручил он. Решение Мишустия по новым мерам охраны труда коснется более 10 миллионов работников Фото: Владимир Андреев © URA.RU По сути, речь идет о возрождении практики цеховых врачей, которые смогут вовремя выявлять у сотрудников предприятий признаки начального развития профессиональных заболеваний, добавил Мишустин. «Они проконсультируют, проведут диспансеризацию, направят на исследования, а если надо — окажут помощь с госпитализацией в стационар. Важно довести начатую работу до реальных результатов, для того чтобы люди ощутили конкретные изменения в лучшую сторону. Главная цель наших инициатив — сделать все обязательные процедуры максимально простыми и при этом эффективными, убрать их рутинность. Каждое административное требование должно быть наполнено практическим смыслом и четко направлено на защиту работников, их жизни и здоровья», — подчеркнул премьер. Россия с 1 сентября перешла на превентивно-профилактическую модель охраны труда для обеспечения безопасности работников на производстве, это коснется 10 миллионов человек, отметила во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова. «Принятые меры позволят работникам дополнительно по 81 виду профессий бесплатно получать лечебно-профилактическое питание и витаминные препараты. Сокращение расходов работодателей на охрану труда даст возможность высвободившиеся средства направить на улучшение условий охраны труда работников и профилактические мероприятия и, что не менее важно, направлять работников, имеющих профессиональные болезни, на реабилитацию и санаторно-курортное лечение», — сказала она. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал инициативу премьера о возрождении производственной медицины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложенное Мишустиным возрождение практики цеховых врачей поможет сохранить здоровье в первую очередь тех работников, которые заняты на вредном производстве, рассказал URA.RU бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «Долгое время у нас действовали третьеразрядные западные нормы, по которым из системы охраны труда убрали врачей, оставив одних инженеров. Инженер на производство пришел, технические параметры посмотрел — и все. А цель охраны труда — чтобы человек на опасном производстве жив остался и не травмировался, не потерял здоровье. Например, без мер охраны труда шахтер в забое заболевает силикозом за год, а при налаженной работе в той же шахте — может и через 10 лет не заболеть. Бывают самые разные вредные производства, плюс у всех людей разная чувствительность, поэтому только технического контроля недостаточно. Нужна именно медицинская охрана труда, ее надо возрождать», — заявил Онищенко. Новые меры правительства направлены на повышение производительности труда и как следствие — на ускорение российской экономики, объяснил URA.RU эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Без профилактики профессиональных рисков и заболеваний невозможно не только увеличить производительность труда, но даже удерживать ее на одном уровне. Об этом ясно свидетельствует мировой опыт. Сегодня вопросы охраны труда осложняются тем, что трудовая деятельность стала очень разнообразной, людям разных профессий нужны разные меры поддержки, однако общим остается одно: постоянная диспансеризация, медицинские осмотры, контроль за здоровьем способствуют повышению эффективности труда», — сказал эксперт. Статья по теме Мишустин запустил перестройку экономики России Существует четкая связь между хорошо организованной охраной труда и экономическим ростом, подтвердил в беседе с URA.RU завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. «Если люди меньше болеют, если меньше травматизма, то на производстве реже случаются сбои, а производительность труда оказывается выше, так как за единицу времени выпускается больше товаров или услуг. Тогда предприятие получает больше доходов, а государство — налогов, экономика растет. В этом смысл действий правительства. Есть национальный проект, который так и называется — „Производительность труда“, это для властей приоритет», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти повысят производительность труда новыми мерами по охране здоровья работников. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами 5 сентября поручил развивать производственную медицину и помогать бизнесу заключать соглашения с государственными медучреждениями. Действия правительства направлены на сокращение издержек из-за болезней работников, рост производительности труда и как следствие — ускорение экономики, рассказали URA.RU эксперты. По словам Мишустина, правительство совместно с профсоюзами и работодателями ведет системную работу в сфере охраны труда. «Забота о здоровье граждан — приоритетная задача государства. Есть хорошая инициатива о развитии производственной медицины и открытии небольшими предприятиями такой службы прямо на своих объектах. Давайте ее реализуем. И конечно, окажем содействие и тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения. Мы им поможем заключить соглашения с государственными организациями здравоохранения. Тогда их работники смогут получать весь спектр необходимой помощи», — поручил он. По сути, речь идет о возрождении практики цеховых врачей, которые смогут вовремя выявлять у сотрудников предприятий признаки начального развития профессиональных заболеваний, добавил Мишустин. «Они проконсультируют, проведут диспансеризацию, направят на исследования, а если надо — окажут помощь с госпитализацией в стационар. Важно довести начатую работу до реальных результатов, для того чтобы люди ощутили конкретные изменения в лучшую сторону. Главная цель наших инициатив — сделать все обязательные процедуры максимально простыми и при этом эффективными, убрать их рутинность. Каждое административное требование должно быть наполнено практическим смыслом и четко направлено на защиту работников, их жизни и здоровья», — подчеркнул премьер. Россия с 1 сентября перешла на превентивно-профилактическую модель охраны труда для обеспечения безопасности работников на производстве, это коснется 10 миллионов человек, отметила во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова. «Принятые меры позволят работникам дополнительно по 81 виду профессий бесплатно получать лечебно-профилактическое питание и витаминные препараты. Сокращение расходов работодателей на охрану труда даст возможность высвободившиеся средства направить на улучшение условий охраны труда работников и профилактические мероприятия и, что не менее важно, направлять работников, имеющих профессиональные болезни, на реабилитацию и санаторно-курортное лечение», — сказала она. Предложенное Мишустиным возрождение практики цеховых врачей поможет сохранить здоровье в первую очередь тех работников, которые заняты на вредном производстве, рассказал URA.RU бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «Долгое время у нас действовали третьеразрядные западные нормы, по которым из системы охраны труда убрали врачей, оставив одних инженеров. Инженер на производство пришел, технические параметры посмотрел — и все. А цель охраны труда — чтобы человек на опасном производстве жив остался и не травмировался, не потерял здоровье. Например, без мер охраны труда шахтер в забое заболевает силикозом за год, а при налаженной работе в той же шахте — может и через 10 лет не заболеть. Бывают самые разные вредные производства, плюс у всех людей разная чувствительность, поэтому только технического контроля недостаточно. Нужна именно медицинская охрана труда, ее надо возрождать», — заявил Онищенко. Новые меры правительства направлены на повышение производительности труда и как следствие — на ускорение российской экономики, объяснил URA.RU эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Без профилактики профессиональных рисков и заболеваний невозможно не только увеличить производительность труда, но даже удерживать ее на одном уровне. Об этом ясно свидетельствует мировой опыт. Сегодня вопросы охраны труда осложняются тем, что трудовая деятельность стала очень разнообразной, людям разных профессий нужны разные меры поддержки, однако общим остается одно: постоянная диспансеризация, медицинские осмотры, контроль за здоровьем способствуют повышению эффективности труда», — сказал эксперт. Существует четкая связь между хорошо организованной охраной труда и экономическим ростом, подтвердил в беседе с URA.RU завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. «Если люди меньше болеют, если меньше травматизма, то на производстве реже случаются сбои, а производительность труда оказывается выше, так как за единицу времени выпускается больше товаров или услуг. Тогда предприятие получает больше доходов, а государство — налогов, экономика растет. В этом смысл действий правительства. Есть национальный проект, который так и называется — „Производительность труда“, это для властей приоритет», — заключил эксперт.