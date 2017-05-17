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17 мая 2017
09:25  17 мая 2017 1

Киска останется без Whiskas. В России могут подскочить цены на корм для животных

Евросоюз, евросоюз, попрошайка с собакой
На еду домашним питомцам денег может не хватитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минсельхоз намерен ввести запрет на импорт мясокостной муки из Европы, используемой для изготовления кормов для животных. Производители заявляют, что недостаток ингредиентов неизбежно приведет к удорожанию корма для домашних животных.

В Минсельхозе инициативу объясняют необходимостью стимулировать собственное производство вторсырья, пишет «Коммерсант». Работающие в России производители закупают мясокостную муку в основном в Европе, рассказывает один из участников отрасли. Российского аналога, по его словам, недостаточно, при этом качество продукта ниже импортного.

На защиту инициативы Минсельхоза встал президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян. Он заявил, что в России и ЕС продукт «выпускается почти на одном и том же оборудовании».

Мясокостную муку импортного производства в России используют компании Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Kitekat, Chappi и пр.) и Nestle (Purina, Felix и др.), однако от комментариев там отказались.

Нина Калинина
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