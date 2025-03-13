Алаудинов сообщил о массовых убийствах мирных жителей ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие сообщают о многочисленных случаях убийств и изнасилований мирных жителей со стороны украинских военных после освобождения Курской области. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Мы знаем о десятках случаев убийств, изнасилований, их будет еще появляться десятки и десятки», — заявил Алаудинов в эфире «России 24». Он добавил, что отмечены факты с искалеченными телами стариков со связанными руками в освобожденных населенных пунктах, включая Русское Поречное и Суджу.
Минобороны РФ 13 марта подтвердило освобождение города Суджа в Курской области, который ранее находился под контролем украинских сил с августа 2024 года. Также восстановлен контроль над населенными пунктами Подол и Меловой. На здании администрации Суджи был установлен российский флаг, что подтвердило завершение операции. Под контролем российских сил также находятся Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное, передает «Ридус».
Следственный комитет (СК) России начал уголовное дело в связи с терактом, совершенным украинскими военными в Курской области, где были убиты мирные жители в селе Черкасское Поречное. По словам представителя СК Светланы Петренко, ВСУ убили как минимум четырех человек, тела которых были найдены с признаками насильственной смерти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.