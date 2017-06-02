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02 июня 2017
14:36  02 июня 2017 0

Флотилию США пополнил самый дорогой военный корабль в мире. ФОТО

Американские эсминцы, военный корабль, море, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
Стоимость авианосца составляет 13 млрд долларов (архивное фото)Фото: depositphotos.com © URA.RU

В среду, 31 мая, американские Военно-морские силы получили на вооружение авианосец нового класса Gerald R. Ford, пишет информагентство Nation News со ссылкой на военное ведомство США.

Судно обладает увеличенной полетной палубой для большего количества самолетов, дополнительным вооружением и увеличенным хранилищем авиационного топлива. 26 мая Gerald R. Ford с успехом прошел приемочные испытания. В состав флота он формально войдет летом этого года, однако на протяжении нескольких лет еще будет тестироваться. Окончательно к выполнению задач он приступит к 2020 году.

Стоимость корабля составила 13 $ млрд, что делает его самым дорогим военным судном в мире.

Сергей Демин
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