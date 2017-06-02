Мэрия Москвы публикует итоги голосования по реновации

21:34 02 июня 2017 0

Противники программы могут увидеть, удалось ли им спасти свой дом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители столицы, жилищам которых угрожает снос, теперь могут видеть результаты голосования по своим домам. Московские власти начали публиковать долгожданные сведения.

Данные по реновации опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы. Желающие могут увидеть соотношение голосов «за» и «против» в каждом доме и по общему числу проживающих, передает «Национальная служба новостей»

Как писало «URA.RU» ранее, 28 мая в акции против реновации в Москве приняли участие три тысячи человек. Согласованное с правительством Москвы шествие, которое завершится митингом, прошло на проспекте Вавилова. За общественным порядком на мероприятии присматривали сотрудники полиции и Росгвардия.