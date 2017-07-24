Тренер Карпин ушел с «Матч ТВ» обратно в футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что ушел с телеканала «Матч ТВ». Спортсмен объяснил, что заскучал и хочет вернуться к футболу.
Карпин признался, что ценит опыт, полученный во время работы на телевидении, потому что это была новая для него отрасль. Но в последнее время он заскучал по большому футболу. Спортсмен уточнил, что видит себя только тренером.
Валерий Карпин занимал должность главного редактора футбольных трансляций на «Матч ТВ» с 16 февраля 2017 года. До этого он пять лет тренировал московский «Спартак», передает Nation News.