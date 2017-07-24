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24 июля 2017
22:40  24 июля 2017 0

Тренер Карпин ушел с «Матч ТВ» обратно в футбол

Карпин заскучал по большому футболуФото: Википедия

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что ушел с телеканала «Матч ТВ». Спортсмен объяснил, что заскучал и хочет вернуться к футболу.

Карпин признался, что ценит опыт, полученный во время работы на телевидении, потому что это была новая для него отрасль. Но в последнее время он заскучал по большому футболу. Спортсмен уточнил, что видит себя только тренером.

Валерий Карпин занимал должность главного редактора футбольных трансляций на «Матч ТВ» с 16 февраля 2017 года. До этого он пять лет тренировал московский «Спартак», передает Nation News.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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