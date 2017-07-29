Пупок 48-летней шоудивы Джей Ло, пишет «Российская газета», начал путешествие по телу артистки. Иначе, как объяснить загадку фотографии, сделанную в честь дня рождения бойфренда певицы. «URA.RU» предлагает читателю раскрыть тайну загадочного пупка.
На фото Дженнифер Лопес стоит в откровенном платье рядом со своим парнем, экс-бейсболистом Алексом Родригесом. Все элементы фотографии идеальны, и, несомненно, украшают Instagram спортсмена. Однако, посмотрите, где находится пупок Джей Ло. Изгибы платья, ретушер певицы или что-то иное привело к данному курьезу, предстоит ответить самым любопытным.