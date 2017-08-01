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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
05:30  01 августа 2017 0

Астрономы определили, когда произойдет последнее солнечное затмение

Солнечная корона - явление, часто наблюдаемое при полном затменииФото: Викимедиа

Полные солнечные затмения станут повторяться все реже и реже, пока не прекратятся совсем. К такому выводу пришли астрономы, определившие, что Луна удаляется от Земли. Однажды она удалится настолько, что не сможет закрыть собой солнечный диск.

Как пишет Life со ссылкой на астрономов NASA, это должно произойти примерно через 600 млн лет.

В полном солнечном затмении должны участвовать Солнце, Луна и Земля. Для того, чтобы наблюдать затмение, все три небесных тела должны совпасть, но со временем частота подобных явлений будет лишь сокращаться.

Отметим, ранее «URA.RU» сообщало, что в августе 2017 года луда закроет солнечный диск на целых 1,5 часа. Правда, наблюдать затмение в этот раз можно будет только из северной части западного полушария. Лучше всего — из США, где в любой точке страны можно будет увидеть, как Луна закроет Солнце.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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