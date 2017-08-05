Минэнерго РФ пришло в бешенство из-за новых санкций ЕС

Минэнерго РФ прокомментировало ситуацию с введением новых санкцией руководством Евросоюза в связи с поставкой турбин в Крым.
В федеральном ведомстве вызвало недоумение нарушение норм международного права, так как в ситуацию с поставкой оборудования на российский полуостров вмешались сторонние государства, пишет агентство Nation News.
Также в Минэнерго подчеркнули, что у стран ЕС есть политические мотивы для введения санкций против России под надуманным предлогом. Руководство министерства ждет разъяснений по поводу санкций и надеется на скорое урегулирование конфликта.
Ранее «URA.RU» писало о включении в санкционный список трех человек и трех юридических лиц.