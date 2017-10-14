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14 октября 2017
13 октября 2017
08:31  14 октября 2017 0

Сестра погибшей в Доминикане голой туристки из России рассказала правду. ВИДЕО

Дорожный знак снес голову неосторожно высунувшейся из машины туристкеФото: prt scr YouTube

Сестра погибшей в Доминикане жительницы Челябинской области рассказала, что они созванивались каждый день, а решение поехать отдыхать было принято спонтанно. Родственница Натальи Боодиной опечалена тем, что на её сестру выливают столько грязи в Сети.

«Все, что публикуется, там даже сотой доли правды нет. Поэтому я вообще не хочу ничего комментировать. Такую грязь на нее льют», — рассказала она журналисту РЕН-ТВ.

Наталья Бородина трагически погибла во время прогулочной поездки на автомобиле. За рулем была ее подруга, а сама женщина, будучи топлесс, наполовину высунулась из окна — через несколько мгновений её ударило дорожным знаком. Через некоторое время женщина скончалась в больнице. Все происходящее на видео записывала ее подруга.

Также сестра погибшей опровергла слухи о том, что девушка работала в эскорт-услугах. Бывший муж Натальи тоже ничего об этом не знает. Он сейчас приехал в Златоуст, чтобы оформить опеку над их общим ребенком.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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