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17 октября 2017
14:53  17 октября 2017 2

Европейский суд не увидел политики в деле братьев Навальных

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Оппозиционеру продлили испытательный срокФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Европейский суд по правам человека не увидел мотивов политического преследования в уголовном деле «Ив Роше Восток», которое было возбуждено в отношении Алексея и Олега Навальных.

По итогам рассмотрения жалобы ЕСПЧ резко снизил размеры компенсаций за моральный ущерб, судебные расходы и издержки, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому иску, пишет RT.

Братьев Навальных признали виновными по громкому делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексей получил 3,5 года условно, а Олег — 3,5 года реального срока.

Летом этого года Алексею Навальному продлили испытательный срок по условному приговору в силу совершения им правонарушений, отмечает агентство Nation News.

Лев Истомин
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