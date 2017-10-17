Европейский суд не увидел политики в деле братьев Навальных

Оппозиционеру продлили испытательный срок
Европейский суд по правам человека не увидел мотивов политического преследования в уголовном деле «Ив Роше Восток», которое было возбуждено в отношении Алексея и Олега Навальных.
По итогам рассмотрения жалобы ЕСПЧ резко снизил размеры компенсаций за моральный ущерб, судебные расходы и издержки, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому иску, пишет RT.
Братьев Навальных признали виновными по громкому делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексей получил 3,5 года условно, а Олег — 3,5 года реального срока.
Летом этого года Алексею Навальному продлили испытательный срок по условному приговору в силу совершения им правонарушений, отмечает агентство Nation News.