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19 октября 2017
17:48  19 октября 2017 0

Поклонники поздравили Шурыгину с беременностью. ФОТО

Диана Шурыгина вышла замуж 5 октябряФото: страница Дианы Шурыгиной в Instagram

Поклонники звезды ток-шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной заподозрили, что 18-летняя девушка беременна. К такому выводу они пришли после того, как Шурыгина опубликовала свежее фото в своем аккаунте в Instagram.

Диана Шурыгина выложила фотографию из Сочи, где она сейчас проводит свое свадебное путешествие, пишет «Дни.ру». На снимке Шурыгина запечатлена в серой футболке и черных брюках. По мнению внимательных фанатов, живот девушки подозрительно округлился, а сама героиня телеэкрана поправилась. Отсюда поклонники сделали вывод, что Шурыгина ждет ребенка.

Фотография за 11 часов набрала 16,5 тысячи лайков и около 80 комментариев. «Дианочка, тебя можно поздравить с беременностью????», «Ты беременная? Или мне показалось?», «Ого, беременна», «Чего пузо вздулось? Беременна или газировочки напилась?», — пишут подписчики под фотографией. Сама Шурыгина подозрительно промолчала.

Диана Шурыгина вышла замуж за видеооператора с «Первого канала» Андрея Шлягина. Они познакомились познакомился во время съемок реалити-шоу Андрея Малахова, напоминает «Федеральное агентство новостей». Во время свадьбы, 5 октября, произошла драга между женихом Шлягиным и гостем шоуменом Дмитрием Ториным. Видео конфликта опубликовал «Телеканал 360».

Виктор Дорофеев
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