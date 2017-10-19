Поклонники звезды ток-шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной заподозрили, что 18-летняя девушка беременна. К такому выводу они пришли после того, как Шурыгина опубликовала свежее фото в своем аккаунте в Instagram.
Диана Шурыгина выложила фотографию из Сочи, где она сейчас проводит свое свадебное путешествие, пишет «Дни.ру». На снимке Шурыгина запечатлена в серой футболке и черных брюках. По мнению внимательных фанатов, живот девушки подозрительно округлился, а сама героиня телеэкрана поправилась. Отсюда поклонники сделали вывод, что Шурыгина ждет ребенка.
Фотография за 11 часов набрала 16,5 тысячи лайков и около 80 комментариев. «Дианочка, тебя можно поздравить с беременностью????», «Ты беременная? Или мне показалось?», «Ого, беременна», «Чего пузо вздулось? Беременна или газировочки напилась?», — пишут подписчики под фотографией. Сама Шурыгина подозрительно промолчала.
Диана Шурыгина вышла замуж за видеооператора с «Первого канала» Андрея Шлягина. Они познакомились познакомился во время съемок реалити-шоу Андрея Малахова, напоминает «Федеральное агентство новостей». Во время свадьбы, 5 октября, произошла драга между женихом Шлягиным и гостем шоуменом Дмитрием Ториным. Видео конфликта опубликовал «Телеканал 360».