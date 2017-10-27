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27 октября 2017
15:25  27 октября 2017 1

Госдума приняла обновленный федеральный бюджет с триллионным дефицитом

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, капитал, экономика, деньги, вклады, инвестиции, капиталовложения, вложения
Дефицит бюджета составит 2,8 трлн рублейФото: Анна Майорова © URA.RU
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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки к федеральному бюджету на 2017 год. Согласно документу, доходы российской казны по итогам года ожидаются на уровне 14,7 триллиона рублей (на 41,5 миллиарда рублей больше, чем ожидалось). Расходы составят 16,7 трлн рублей, что больше на 125 млрд рублей.

Дефицит бюджета составит 2,8 трлн рублей. В новой редакции закона уровень инфляции составляет 3,2%, передает телеканал 360.

Поправки в бюджет предполагают направление средств на плату по долгам перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса, на докапитализацию ряда компаний и на старт системы реструктуризации бюджетных кредитов. Например, на покрытие долгов оборонных предприятий по кредитам планируется выделить 200 млрд рублей.

Виктор Дорофеев
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