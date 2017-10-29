Тимати пригласил Oxxxymiron на концерт после ироничного поста

21:51 29 октября 2017 0

Рэпер предложил уладить конфликт мирно Фото: depositphotos.com

Известные российские рэперы в очередной раз устроили скандал в интернете. На этот раз Тимати позвал на свой большой концерт в «Олимпийский» Oxxxymiron, который на днях оставил в интернете ироничный пост о лидере Black Star.

После того, как в соцсетях распространилась информация о наборе на концерт Тимати массовки за 900 рублей, Oxxxymiron поглумился над коллегой, пишет «Рен-ТВ».

После этого Тимати пригласил оппонента на собственный сольник, чтобы тот смог убедиться, что в зале будет аншлаг.

«Вот кого не ожидал увидеть в рядах „гиен“ в этот раз, так это Oxxxymiron. У тебя же есть все контакты ключевых людей на площадке? Набери в СК и посмотри план, на сколько у тебя открыта площадка и на сколько у меня. Сколько продано у тебя и у меня», — написал Тимати.

После этого на сторону обиженного певца встал даже Филипп Киркоров, отметивший, что во время их конфликта Тимати высказался так стильно, что они и вовсе не поссорились. В СК «Олимпийский» заявили, что информация о наборе массовки на концерт Тимати является неправдой, так как на сегодня продано уже более 90% всех билетов.

Ранее «URA.RU» писало о том, что паблики «Кастинги и модели» и «Кастинги и съемки» во «ВКонтакте» приглашали мужчин от 27 до 40 лет для участия в концерте Тимати.