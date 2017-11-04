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04 ноября 2017
03 ноября 2017
03:47  04 ноября 2017 0

Госдеп США поддержал инициативу России по миротворцам ООН в Донбассе

Волкер проводит регулярные консультации по ситуации на Украине с коллегами из шести странФОТО: Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Flickr
новость из сюжета:
Война на Украине
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает интересным вариант включения российских миротворцев в состав миссии ООН в Донбассе. Кроме того, дипломат предложил украинской стороне договорится с Москвой о принципах работы миротворческого контингента.

«Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для размещения миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут», — цитирует Волкера РИА «Новости».

По словам Волкера, США проводят регулярные консультации по ситуации в Донбассе не только с Россией и Украиной, но и с Германий, Францией, Великобританией и Швецией. Волкер напомнил, что, начиная с июля он пять раз летал в Киев и дважды встречался с российским коллегой Владиславом Сурковым. «Он очень умный, серьезный переговорщик. Мы посмотрим, сможем ли мы достичь прогресса. И у меня будет третья встреча с ним в Белграде 13 ноября», — сказал дипломат.

Волкер признался, что был удивлен предложением Москвы о размещении своих миротворцев в зоне конфликта и рассчитывает, что Россия продолжит эту линию в ходе дальнейших обсуждений. «Это всегда было российской позицией. Это не сюрприз. Но что интересно — они пошли в ООН и в принципе что-то предложили. Это интересная инициатива от России. И мы бы хотели увидеть, можно ли развить дальше эту инициативу», — подчеркнул Волкер.

Отметим, что позиция Госдепартамента США по включению российских миротворцев в состав миссии ОНН ранее была более непримиримой. В ходе последнего визита в Киев Волкер заявил, что «не представляет себе подобного сценария». Кроме того, дипломат исключил возможность участия в переговорах представителей самопровозглашенных республик. В ответ на это власти ДНР ЛНР пообещали отправить в Вашингтон копии документов по минским соглашениям, под которыми стоят подписи лидеров республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Напомним, что идея о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе широко обсуждается с 2014 года. В начале сентября президент Украины заявил, что международный контингент должен быть размещен на всей территории ДНР и ЛНР, включая участок границы с РФ, при этом представители России в составе миссии находиться не должны. Власти самопровозглашенных республик настаивают на обратном исходя из простого аргумента: Москва является одним из гарантов Минских соглашений наряду с Берлином и Парижем.

Сергей Макеев
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