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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:49  07 ноября 2017 0

Минтранс придумал наказание для авиакомпаний за частные задержки рейсов

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, самолет, аэропорт, туман, непогода, крыло самолета
За ожидание борта могут строго спроситьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минтранс подготовил проект поправок в административный регламент Росавиации, по которому устанавливается порядок введения ограничений чартерных перевозок для авиакомпаний, допускающих частые продолжительные задержки рейсов.

Окончательное решение по введению ограничений в каждой ситуации будут принимать в том случае, если по вине перевозчика в течение месяца задержаны более чем на два часа или отменены более 20% его рейсов, пишет РБК.

В документе особо отмечается, что в этой статистике не должны учитываться задержки, связанные с метеоусловиями. Внесение ограничений в условиях допуска может стать основанием для отзыва допуска. Также известно, что таким основанием может стать невыполнение полетов по указанному в допуске маршруту в течение двух и более сезонов.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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