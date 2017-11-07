20:49 07 ноября 2017 0

За ожидание борта могут строго спросить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минтранс подготовил проект поправок в административный регламент Росавиации, по которому устанавливается порядок введения ограничений чартерных перевозок для авиакомпаний, допускающих частые продолжительные задержки рейсов.

Окончательное решение по введению ограничений в каждой ситуации будут принимать в том случае, если по вине перевозчика в течение месяца задержаны более чем на два часа или отменены более 20% его рейсов, пишет РБК.

В документе особо отмечается, что в этой статистике не должны учитываться задержки, связанные с метеоусловиями. Внесение ограничений в условиях допуска может стать основанием для отзыва допуска. Также известно, что таким основанием может стать невыполнение полетов по указанному в допуске маршруту в течение двух и более сезонов.