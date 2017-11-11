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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:53  11 ноября 2017 0

Украинские политики предлагают закрыть транспортное сообщение с Россией

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, путешествие, поездка, железная дорога, отпуск, пассажирский поезд
Политикам не нравится массовая миграция украинцев в РоссиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Украинские политики заговорили о том, чтобы прекратить транспортное сообщение с Россией. Как заявил постпред Украины в Крыму Борис Бабин, поезда, идущие в России, способствуют массовой миграции украинцев.

Политик высказал негодование по поводу того, что до сих пор со всех регионов Украины следуют поезда в Россию. Таким образом, считает Бабин, происходит массовая трудовая и социальная миграция украинцев в соседнюю страну, передает агентство Nation News. Между тем, отмечает Бабин, нужно всего лишь остановить транспортное сообщение.

Однако такое решение власти Украины пока принять не могут, так как опасаются «широкого общественного негодования», добавил он.

Между тем, в Госдуме России эту идею уже назвали «фантастичной». «Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев», — приводит РИА «Новости» высказывание депутата от Крыма Руслана Бальбека.

Наталья Володина
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