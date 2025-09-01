Песков призвал не опираться на мнение Запада при принятии решений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от оценки международных событий с западной точки зрения. Так представитель Кремля прокомментировал реакцию Запада на недавнее рукопожатие лидеров России, Китая и Индии — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди.
«Нам нужно отходить уничижительного подхода, как это видится с Запада. Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они (представители Запада — прим. URA.RU) сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку», — заявил Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Пресс-секретарь главы РФ добавил, что вначале в медиа распространили старые видеозаписи встречи лидеров, однако впоследствии в открытом доступе появились актуальные материалы. По словам Пескова, Россия продолжит реализовывать собственную внешнеполитическую повестку вне зависимости от реакции западных стран.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что снимок, на котором изображены президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, отражает переход мировой политики к многополярной системе. Как отметил эксперт, попытки экономического давления и угроз в современных реалиях приводят лишь к усилению разобщенности, поскольку у стран всегда существуют альтернативные варианты сотрудничества. Дизен подчеркнул, что сейчас формируется новая структура международных экономических отношений.
