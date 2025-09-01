Янукович поделился, что вел Украину в ЕС, но Европа вела себя высокомерно

Янукович отметил, что рассматривал перспективу полноценного вступления Украины в ЕС
Янукович отметил, что рассматривал перспективу полноценного вступления Украины в ЕС

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что в период своего президентства целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом. Однако, по его словам, со стороны европейских партнеров в ходе переговоров нередко проявлялось «высокомерие».

«Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, <...>. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно <...>. Прямо скажу — высокомерность проявляли», — сказал Янукович журналистам, передает РИА Новости. Он отметил, что не только выступал за сближение с ЕС, но и рассматривал перспективу полноценного вступления Украины в Европейский Союз как стратегическую цель.

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин кризиса в стране. Путин также напомнил, что после событий 2014 года в Киеве было устранено политическое руководство, не поддерживавшее вступление Украины в НАТО.

