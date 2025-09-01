Зеленский присоединится к встрече с главами стран ЕС в Париже

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главами стран ЕС произойдет в Париже 4 сентября. Причиной организованной встречи станет обсуждение гарантий безопасности Украине. Об этом сообщило французское СМИ, ссылаясь на неназванные источники.
«Такая встреча планируется», — заявил источник. Его слова приводит Agence France-Presse. Указано, что главной темой на встрече станут гарантии безопасности Украине. Также отмечается, что присутствие на встрече президента США Дональда Трампа не ожидается.
Ранее, 18 августа, Владимир Зеленский уже встречался с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС в Вашингтоне, где обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта и предоставления гарантий безопасности Киеву. Тогда в переговорах участвовали президенты Франции, Финляндии, канцлер Германии, премьер-министр Италии, а также представители Еврокомиссии и НАТО. Встреча в Париже 4 сентября станет продолжением этих обсуждений.
